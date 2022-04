Palmeiras Campeão !

Nos registros que futuramente vão falar sobre este Palmeiras, faltava uma virada épica. Mas o time de Abel Ferreira gosta de fazer história e romper escritas.

A conquista do Campeonato Paulista neste domingo (3), com uma impiedosa goleada por 4 a 0, depois de perder na ida para o São Paulo por 3 a 1, coloca mais um carimbo na equipe que, com o português, torna mais e mais vencedora uma era iniciada há sete anos.

Por questões político-palmeirenses, muitos torcedores que aceitam o termo “Era Parmalat” renegam a existência de uma “Era Crefisa”. Política à parte, a palavra “era” faz alusão unicamente à noção de tempo. E sete anos e três meses já se passaram desde que as empresas de Leila Pereira começaram a estampar suas marcas no uniforme do time.

Com o Paulistão de 2022, o Palmeiras soma agora nove títulos neste intervalo. Nos nove anos em que a Parmalat esteve na Academia, foram 11, as conquistas. Hoje, os dois períodos estão empatados em médias de títulos por ano. Agora, esta fase alviverde já tem duas Libertadores na conta, o que pode muito bem ser um fator de desequilíbrio (veja abaixo).

Por outro lado, a Era Parmalat tirou o Palmeiras da fila e devolveu aos torcedores o prazer de ver esquadrões vestindo suas cores, com os times do bicampeonato brasileiro em 1993 e 1994 e o campeão paulista dos 100 gols em 1996.

Qual era será maior? No fim das contas, a verdade é que os troféus vão todos para o mesmo lugar. Feliz é o palmeirense que tem dois períodos tão gloriosos para comparar e chamar de seus.